Дети переселенцев и погибших воинов АТО отправились на учебу в Литву

Еще 15 детей погибших участников АТО/ООС и переселенцев из Днепропетровской области проведут учебный год в Литве. В целом, образование в балтийской стране получили уже 75 ребят. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

По словам советника главы ДнепроОГА Виталия Литвина, проект обучения в Литве детей погибших АТОвцев и переселенцев уже несколько лет воплощается вместе с Почетным Консульством Литвы в Днепре. «В проекте уже приняли участие 75 детей. Некоторые из них показали отличный результат на тестах и ​​остались в Литве на дальнейшее обучение. Надеемся, что новая группа учеников также получит максимум пользы от этой поездки», – отметил он.

Детей приняло интернациональное заведение Вильнюсский дом литовцев. Там восьмиклассники проведут учебный год, а затем – летние каникулы в одном из местных лагерей. Учеников ожидают интересные кружки, экскурсии, спортивные соревнования.

Обучение для них – бесплатное. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Литвы.

Фото: пресс-служба ДнепроОГА

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