Столтенберг заверил, что НАТО будут наращивать поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 6 ноября, заявил, что Альянс будет наращивать поддержку Украины, несмотря на скандалы в Вашингтоне, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ.
«Я не буду касаться процессов, которые идут в Конгрессе США. А что я сделаю – предприму все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, и это именно то, что они делают сейчас», – цитируют западные СМИ слова Столтенберга.
«Мы действительно наращиваем усилия после агрессивных действий против украинских кораблей в Черном море. Союзники по НАТО, включая США, каждый день доказывают, что они солидарно оказывают поддержку Украине», – добавил Йенс Столтенберг.
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