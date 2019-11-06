ВНО-2020: Какими будут тестовые задания, пояснили в УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на своем сайте в разделе «ВНО-2020» разместил актуальные характеристики сертификационных работ, критерии оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом и программы внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает УЦОКО.

«В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указана структура теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста. Также указано время, отведенное на выполнение теста», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что ознакомление с информацией, указанной в характеристике сертификационной работы, поможет выпускникам школ рационально распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения ВНО.

Критерии оценки задания открытой формы с развернутым ответом содержат расширенную информацию о начислении баллов за выполнение заданий по определенному критерию.

«Например, после ознакомления с критериями оценивания собственного высказывания по украинскому языку участник тестирования будет знать, из каких частей должно состоять собственно высказывание и наличие каких ошибок приведет к уменьшению количества тестовых баллов при оценке этой задачи», – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Центра будут объяснять особенности выполнения компетентностных задач в еженедельной рубрике «Готовясь к ВНО» на странице УЦОКО в Facebook.

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