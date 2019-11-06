Будьте осторожны: Вблизи Мариуполя проводят вакцинацию диких животных от бешенства

На прилегающей к Мариуполю территории с 5 ноября проходит профилактическая пероральная вакцинация диких животных против бешенства. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, как отмечается, 800 доз приманки будет разложено на всей площади охотничьих угодий области, в частности, на обочинах лесных дорог, в лесополосах и в других местах, где обитают дикие животные. «В связи с этим обращаемся к жителям области, особенно это касается детей и подростков, с просьбой не трогать незнакомые предметы на обочине леса, лесных полянах и вдоль тропинок», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приманка выглядит как брикет коричневого цвета размером со спичечный коробок. «Просим всех взрослых провести разъяснительные беседы с детьми», – акцентируется в сообщении.

В области планируется провести обработку 11 133 кв. км угодий вакциной в объеме 278 320 доз. Общая площадь угодий для проведения пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства в городе Мариуполе составляет 32 км².

«Основной целью пероральной вакцинации является создание устойчивого иммунитета против бешенства среди диких плотоядных, в первую очередь – лис, которые являются естественным резервуаром вируса», – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Приазовье волки стали близко подходить к жилым домам из-за похолодания. В частности, под Сартаной охотники убили волчицу, которую увидели неподалеку от человеческого жилья.

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