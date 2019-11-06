Житель Шостки предлагает переселенцам бесплатное проживание

Житель города Шостка (Сумская обл.) предлагает бесплатное долгосрочное проживание в упорядоченном двухкомнатном доме для семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что дом расположен в поселке городского типа в Сумской области и имеет летнюю кухню и гараж.

«Дополнительную информацию можно получить в департаменте по работе с активами городского совета по адресу: ул. Шевченко, 301-б», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев. В 2017 году – 17 млн грн, в 2018 году – 34 млн грн.

Также напомним, в Украине правительство расширило государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году. Теперь участники программы, большинство из которых переселенцы из Донбасса и участники АТО/ООС, смогут выбирать более дешевое жилье. Также, 28 октября, правительство приняло решение о выделении дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и около 200 семей участников АТО/ООС.

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