У Зеленского обещают восстановить инфраструктуру в прифронтовом Золотом

В прифронтовом Золотом (Луганская обл.) планируют решить проблемы социальной инфраструктуры в ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, в ходе брифинга в парламенте по итогам визита на Донбасс рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук.

«Есть проблемы с садиком, школой, дорогой, но они такие же, аналогичные, как по всей Украине. Президентом Зеленским было внесено предложение и на фракции "Слуга народа" оно получило положительный отзыв об идее выделения дополнительных средств из фонда социально-экономического развития на 2019 год определенной суммы, пока мы ее уточняем, на восстановление инфраструктуры, на выполнение ремонтных работ в садике, школе, в ФАП, а также на восстановление дорожного полотна», – сказала она.

«Люди об этом проинформированы. Они знают и ждут помощи», – добавила Верещук.

По ее словам, в Золотом-4 и Катериновке местное население поддерживает разведение сил и средств.

«Люди очень хорошо знакомы с ситуацией, они поддерживают разведение. Мы это вчера могли увидеть, услышать и в прямом эфире поговорить с ними. Они абсолютно проукраински настроены, понимают и осознают то, что с ними сейчас происходит. Доверяют украинской власти и украинской армии. Также стоит отметить усиленные отряды Нацполиции. Мы это верифицировали, они там есть, дежурят круглосуточно», – отметила нардеп.

«Если коротко охарактеризовать и подвести черту нашего вчерашнего визита: люди находятся в удовлетворительном состоянии, их психо-эмоциональное состояние удовлетворительное, материально-бытовые условия – удовлетворительные, они видят и чувствуют поддержку центральной власти, особая благодарность местной власти», – добавила Верещук.

Как сообщалось ранее, во вторник, 5 ноября, депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском.

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