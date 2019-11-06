На Луганщине у двух подростков изъяли 30 свертков с наркотиками

В Северодонецке патрульные обнаружили у двух подростков 30 свертков с наркотическими веществами. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что патрульные роты ТОР увидели 15 и 16-летних ребят, которые в учебное время что-то искали у гаражей.

«Подозрительное поведение молодых людей и их заметное переживание при появлении полицейских, сразу привлекло внимание патрульных. Во время общения с полицейскими подростки признались, что прогуливают учебу и имеют при себе запрещенные к обороту вещества, которые они приобрели через мессенджер. Из карманов куртки ребята достали 16 и 14 пакетов, обмотанных цветной изолентой, в которых, по их словам, находились наркотические вещества. Пакеты подростки намеревались распространить в виде "закладок"», – рассказали в полиции.

На место происшествия патрульные вызвали родителей парней и следственно-оперативную группу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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