На Луганщине в ЕРДР внесены 40 производств по фактам преступлений в отношении журналистов

По официальным данным прокуратуры Луганской области за период 2014-2019 годов в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) правоохранительными органами Луганщины внесено 40 производств по фактам преступлений в отношении журналистов. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай участвовал в парламентских слушаниях «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения». «Докладчики, известные украинские журналисты и медиа-эксперты, акцентировали на очень низком "Индексе физической безопасности журналистов Украины". Проблема с обеспечением безопасности профессиональной деятельности работников СМИ стоит остро и Луганской области. Наиболее резонансные преступления – это умышленное убийство луганского журналиста и общественного деятеля Сергея Самарского и нанесение телесных повреждений средней тяжести Евгению Байрамову, в результате чего он потерял глаз», – говорится в сообщении.

«К сожалению, в Украине журналистика сегодня очень опасная профессия. Ведь ни одного приговора по резонансным преступлениям против журналистов так и не вынесено. Обидно осознавать, что в списке нераскрытых дел и убийство Сергея Самарского. Раскрытие этого убийства – дело чести для правоохранителей», – прокомментировал вопрос повестки дня слушаний Гайдай.

По информации пресс-служба, в целом же с начала года в Украине зафиксировано 208 фактов нарушения свободы слова, из которых 149 случаев касались физической агрессии против журналистов. Отдельно отмечено, что украинские журналисты лишены возможности освещать события на временно неподконтрольной территории.

«По итогам обсуждения будут разработаны рекомендации центральным органам власти и правоохранительным структурам по созданию условий для независимой и ответственной журналистики в Украине», – резюмируется сообщение.

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