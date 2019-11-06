Рост зарплат в Украине: Эксперты пояснили при каком условии это возможно

В Украине экономическая ситуация сейчас не позволяет достичь существенного роста зарплат. Такое мнение выразил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, комментируя заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о том, что средняя зарплата в Украине до 2022 года будет расти минимум на 2 тыс. грн в год, передает «Слово і Діло».

«Рост реальных заработных плат возможен только при условии роста производительности, которая предусматривает инвестиции в основные средства производства, чтобы она повышалась. Поэтому только в этом контексте мы можем достичь указанных показателей», – пояснил он.

По словам эксперта, на сегодня рост зарплат однозначно превышал показатели производительности труда. «То есть экономика в такой степени не росла, как зарплата. Поэтому здесь есть некоторые оговорки. Потенциала для такого роста зарплат на сегодня нет», – отметил Несходовский.

В свою очередь, председатель Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслав Быковец считает, что если малому и среднему бизнесу «перекроют кислород» введением регистраторов расчетных операций (РРО) и кэшбеков, то зарплаты, наоборот, снизятся.

«Трудно сказать, чем руководствовался министр, возможно, он знает несколько больше, чем экономисты, но если и дальше будет проводиться такая политика в отношении малого и среднего бизнеса как сектора, который является основой экономики любого государства, то чтобы мы не дошли до того, что средняя зарплата, наоборот, будет уменьшаться», – пояснил он.

Быковец убежден, что только лишь одно новшество по РРО приведет к огромному сокращению многих субъектов хозяйствования и прежде всего физических лиц предпринимателей (ФЛП) и микропредприятий.

«Только по приблизительным подсчетам, которые проводила Государственная регуляторная служба Украины, расходы малого и микробизнеса на внедрение и обслуживание РРО составит от 11 до 22 млрд грн в год. Речь идет об около 700 тыс. субъектов хозяйствования – это только микро и малые предприятия, которые имеют по 2-3 наемных работника», – заявил экономист.

Он считает, что расходы на обслуживание РРО будут закладываться в цену услуги или товара. То есть дополнительные платежи лягут на плечи потребителей.

К тому же, как подчеркнул эксперт, когда малые ФЛП прекратят свою деятельность, их работники останутся без работы и встанут на учет в Центре занятости. Государство будет вынуждено изыскивать средства для того, чтобы им платить пособие по безработице.

«По крайней мере каждый второй предприниматель, особенно из регионов, с которыми я общался говорит, что вынужден будет закрываться. Поэтому, я считаю, что при таких условиях ожидать роста зарплат не приходится. Это Потемкинские деревни. Кто будет эти заработки платить? Милованов из собственного кармана?» – задается вопросом экономист.

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