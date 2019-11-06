Денисова в Берлине рассказала о том, что грозит Украине «замораживанием» конфликта на Донбассе

Цивилизованная Европа не имеет права оставаться в стороне войны на востоке Украины. Об этом сегодня, 6 ноября, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время выступления на конференции «Берлинская стена 30», которая проходит в рамках международного саммита «Берлинская стена 30. От разделенного до Города Свободы: 30-летие падения стены». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам украинского омбудсмена, она напомнила участникам об эпохальных исторических событиях, которые предшествовали возведению Берлинской стены, которая и стала «далеко не символической границей между свободой и тоталитаризмом», и провела исторические параллели и аналогии периода Берлинской стены и агрессии РФ на территории Украины.

«Сосредоточила внимание на том, что через 20 лет, прошедших после заключения Будапештского меморандума, именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ: 13 тысяч погибших, 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, на сотни миллионов евро уничтоженного и поврежденного имущества. Но самое главное – сломанные человеческие судьбы и страдания детей. Россия пренебрегла нормами международного права, аннексировала часть суверенной территории Украины в Автономной Республике Крым и продолжает вооруженную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. "Их там нет!" – уже пять лет повторяет Путин, поставляя оружие и наемников на Донбасс. "Они там есть", – утверждает Украина. Ибо суд над военными преступниками, которые сбили МН-17, которые убивали мирное население, расстреливали военнопленных, рано или поздно произойдет и мир узнает правду!» – рассказала она.

Денисова добавила, что все предложения Украины о введении миротворческого контингента под эгидой ООН на деоккупированные территории постоянно отклоняются Россией. «Выразила убеждение, что именно это грозит Украине "замораживанием" вооруженного конфликта на Донбассе и не решением вопроса о возвращении Крыма на неопределенный срок, как это произошло в Абхазии, Осетии и Приднестровье», – сказала она.

Также омбудсмен отметила, что некоторые политики «предлагают поставить новый забор вроде Берлинского, чтобы отгородиться от временно оккупированного Донбасса и украинских граждан, проживающих там». «И теперь линия разлома между европейскими ценностями и неототалитаризмом проходит на Донбассе», – заявила Денисова.

Кроме того, омбудсмен Украины акцентировала внимание на важности роли Германии в преодолении последствий вооруженной агрессии России против Украины. «Ведь канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель лично приложила огромные усилия, чтобы остановить наступление российских войск на Донбассе и убедить Путина подписать "второе Минское соглашение" в феврале 2015 года», – уточнила она.

«Подчеркнула, что Украина не меняет направление на европейские ценности, на верховенство права и права человека. Мы не допустим каких-либо ограничений прав граждан Украины, в том числе жителей Донбасса. Украина – наш дом, который должен утвердиться под европейской крышей», – резюмировала Людмила Денисова.

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