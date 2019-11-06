Окраины Золотого-4: Перестрелки, взрывы, диверсанты

На границе Золотого-4 и временно неподконтрольного украинскому правительству Золотого-5 звучат взрывы, происходят перестрелки и чуть не каждую ночь в сторону украинских позиций выходят диверсионно-разведывательные группы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на улице Свободной, хоть и не слишком парадного вида, но развеваются украинские флаги. Это окраина Золотого-4 или, как его еще называют гражданские: Хутора Вольный. Далее – оккупированная часть: Золотое-5. И, несмотря на все разговоры о разведении, именно в районе Золотого-4, в окрестностях Хутора Вольный, как и накануне, как и год спустя, стоят украинские военные.

Война здесь просто за околицей, и ее дыхание ежедневно ощущают в населенном пункте.

«Там, может, и не стреляют, а здесь все равно стреляют. Бомбежек именно на улице не стало. А выстрелы, особенно по вечерам – они и сегодня есть», – рассказывает Ольга, жительница Хутора Вольный.

В сторону той же улицы, расположенной совсем рядом с участком разведения, сейчас живет десятка два гражданских.

«Целыми днями: пух-пух! пух-пух! В Киев отведите и тогда здесь будет тихо», – говорит муж Ольги.

Даже теперь, когда рядом идет разведение, с Золотого-5 в сторону Вольного летит смертоносное железо. Прилетает в основном хаотично на позиции украинских военных.

Война рядом с участком разведения. На границе Золотого-4 и Золотого-5 раздаются взрывы, идут перестрелки и почти каждую ночь в сторону украинских позиций выходят диверсионно-разведывательные группы. Десятка два гражданских жителей Хутора Вольный от вражеских боеприпасов круглосуточно закрывают украинские армейцы.

Случается, признаются бойцы, убийственное вражеское железо летит очень точно. Противнику позволяет работать расстояние. Фактически, здесь идет война в рамках одного очень растянутого географически поселка.

«Там у них очень серьезные укрепления, там два-три ряда окопов: спереди домов – позади домов. Вот оттуда они и стреляют: из РПГ, ВОГами подствольника, стрелковым», – говорит военный по кличке «Румын».

По его словам, тихих дней, даже когда на участке рядом началось разведение, на окраинах Вольного фактически не было.

Перед самым началом отвода с полдюжины не слишком трезвых «гостей» зашли так, что пришлось с ними воевать на минимальной дистанции чуть ли не всю ночь

«Ну, уж очень близко было! Около 40 метров до наших позиций! Ну, начали отстреливаться. Канонада продолжалась до трех утра. С вечера!», – говорит «Румын».

О политике здешние защитники предпочитают не распространяться. Признаются: оно только истощает, работы хватает и без того! Зато местные и про политику, и про дипломатию знают все.

«С Трампом разговаривать? Или с Меркель? Что толку? Вот с Путиным надо разговаривать! С "ЛНР-ДНР" пусть разговаривают», – говорит один из местных жителей.

Местные настроены по-разному, зато у каждого из них, признаются, есть одна общая мечта! «Землю надо бы уже вспахать. Оно уже пять лет не пахано все», – говорит дед Василий.

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