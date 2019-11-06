Поправка Геруса подсаживает Украину на российскую «энергоиглу», – Ляшко

Поправка главы энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, которая позволила импорт электроэнергии из России привела к росту поставок электричества из РФ и подсаживанию Украины на российскую «энергоиглу». Об этом пишет лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в своем Facebook.

«В ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. В ночь с 4 на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт», – пишет Ляшко.

«"НЭК "Укрэнерго" ограничил украинских производителей электроэнергии. Были остановлены производители "зеленой" генерации и ТЭС. Украинские ТЭС, в т.ч. государственная "Центрэнерго", понесли огромные убытки из-за российского импорта», – констатирует Ляшко.

Олег Ляшко также отмечает, что в убытке оказался госбюджет, ведь, по законодательству, ГП «Гарантированный покупатель» оплатит всю электроэнергию «зеленым», которая из-за засилья российского импорта была произведена, но оказалась не нужной.

Также в убытке и государственный «Энергоатом» – «его не рискнули ограничивать, но заставили продавать электроэнергию на балансирующем рынке, где цена намного ниже».

По мнению политика, пролоббированный Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России.

«Импорт электроэнергии Россия использует в качестве "энергетического оружия" – Украину посадят на импортную электроиглу, затем отключат электроэнергию и потребуют сдать России наши территории, признать Крым российским и бесплатно осуществлять транзит российского газа», – считает Ляшко.

Он назвал действия Геруса предательством национальных интересов Украины, государственной изменой, которая должна быть немедленно расследована.

«В интересах национальной безопасности Украины импорт электроэнергии из России должен быть немедленно остановлен! Сделать это можно прямо сегодня – постановлением Кабмина. А на следующей сессионной неделе в первоочередном порядке принять закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси (оттуда к нам транзитом идет российская электроэнергия)», – отметил Ляшко.

Политик также призвал срочно созвать СНБО Украины и создать межведомственную комиссию для немедленного решения по импорту, который разбалансирует украинскую энергосистему и несет прямую угрозу для энергобезопасности государства.

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