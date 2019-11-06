Возможны акции протеста: Социолог о «красных линиях» для Зеленского

Если на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина достигнут каких-то договоренностей, но перейдут «красные линии», то в Украине возможны массовые протесты. Такое мнение высказала социолог, директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает «Радио Свобода».

При этом она отметила, что для «массовых протестов не нужно большинство».

«В Оранжевой революции в свое время принимало 15% населения. Это те, кто иногда выходил на митинг, помогал деньгами и так далее. И столько же принимали участие в Революции достоинства. Но 15%, вы понимаете, сколько это миллионов людей. Я думаю, что если действительно "красные линии" будут перейдены, то возможны массовые акции протеста. Мне кажется, у Зеленского это сейчас понимают», – сказала она.

Кроме того Бекешина подчеркнула, что «красные линии», которые не надо переходить, поддерживаются большинством в Украине.

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