Брошенные и одинокие: Как в «ДНР» работает хоспис для пожилых людей

В «ДНР» в селе Греково-Александровка (Бойковский р-н, до переименования – Тельмановский р-н) работает хоспис для одиноких пожилых и неизлечимых людей. Содержит его Православная церковь Украины (ПЦУ). Помощь собирают на подконтрольной территории, а затем волонтеры везут ее в хоспис, передает «Радио Свобода».

Греково-Александровка – это глубокий тыл неподконтрольной Украине территории. Чтобы сюда добраться, надо не только пересечь контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ), но и преодолеть 40 км подконтрольной незаконным вооруженным формированиям «ДНР» земли. Именно здесь расположено заведение, где помогают тяжело больным или просто одиноким пожилым людям.

Фото: Сергея Горобцова.

В 2-этажном здании постоянно находятся около 100 пожилых людей, которые остались без близких. Местные больницы не имеют ресурсов их содержать, а развитой сети хосписов в «ДНР» нет.

«Этот приют-хоспис – единственный выход, чтобы достойно умереть тем, кто тяжело болен, одинок и без денег, или дожить достойно свои годы тем, кто не паллиативный больной, а просто пожилой, в приюте есть и такие. В "республике" резко снизилось обеспечение медикаментами и продуктами питания в стационарах. Даже в детских садах, а в больницах – и подавно. Содержать одиноких, больных людей никто не хочет», – пояснил на условиях анонимности волонтер.

Хоспис содержит Православная церковь Украины, деятельность которой местная «администрация» на своей территории де-факто запретила: религиозные громады должны были перерегистрироваться по местным «законам». Помощь священники собирают на подконтрольной территории, а волонтеры везут ее в хоспис.

«Самое ужасное, это когда дети бросают своих родных родителей на произвол судьбы. Часто бабушка или дедушка ждут, что вот перед Новым годом, перед Пасхой откроются двери и дочь или сын заберут в родной дом тех, кто родил тебя на свет Божий. Ведь за 20 лет я видел всего несколько случаев, когда дети или внуки забирали своих родителей из нашего хосписа», – говорит архиепископ Донецкий и Мариупольский ПЦУ Сергей Горобцов. Сам он не может попасть на неподконтрольную украинским властям территорию.

Волонтеры пересекают линию разграничения как местные жители – о волонтерской деятельности лучше не заявлять, поскольку уже 2 года как все гуманитарные миссии, кроме Красного Креста, выдворены из неподконтрольного Донецка. Арестовывают даже условно «ДНРовских» волонтеров и общественных активистов. Мужчина, посещающий хоспис, на условиях анонимности говорит, что «их вызывают на допрос и не отпускают».

В приюте, который существует уже 17 лет, работают 2 медсестры и врач. Хоспис не был государственным учреждением и до войны. Сейчас, кроме прихожан ПЦУ с подконтрольной территории, ему помогает благотворительный фонд Eleos-Ukraine. «У нас работает юрист, который делает пропуска, для пожилых людей с хроническими заболеваниями, преимущественно онкобольных, которых мы вывозили на украинскую территорию. Они имели возможность бесплатно попасть в Киев на обследование. Остаться здесь или вернуться назад домой», – пояснил председатель правления Eleos-Ukraine Сергей Дмитриев.

Фото: Сергея Горобцова.

Хоспис отапливается углем. Покупать его приходится в «ДНР». Как и другую «крупногабаритную» помощь. «Все, что мы привозим как физические лица, которые там проживают, – это от 2 до 6 сумок, то есть то, что помещается в багажник машины, все остальное покупается там», – рассказывает Сергей Дмитриев.

«Пожилых людей кормят преимущественно "мивиной". Ее собирают в неограниченных количествах, потому что это то, что может дать углеводы. Об овощах и мясе вообще нечего и говорить. На территории "республики" все дешевле, поэтому проще собрать средства и купить. А если перевозить медикаметы... трудно, потому что это все нелегально, подпольно идет. И через Украину, и через "ДНР", потому что везде нужно договориться», – уточняет волонтер, пожелавший не называть своего имени.

Ориентировочный бюджет содержания хосписа – 600 тыс. грн. По словам волонтера, это не такая уж и большая сумма. Если рассчитать ее на 100 человек, то в день выходит около 16 грн.

Работники хосписа, несмотря на все сложные условия и трудности, пытаются создавать для одиноких пожилых людей более или менее домашнюю атмосферу.

Как рассказывает Сергей Горобцов, священники, волонтеры и все, кто работает в заведении, до последнего вздоха стали для брошенных родителей и детьми, и внуками. «Вместе встречаем Рождество, распевая колядки, причащаемся во время литургии и всем приютом грустим, когда в последний путь провожаем наших дорогих и уже к сердцу близких братьев и сестер», – говорит он.

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