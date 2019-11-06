Граждане стали чаще пересекать линию разграничения на Донбассе (Инфографика)

В течение октября линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 233 тыс. 600 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 903 тыс. 600 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 330 тыс. человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
Как отмечают в ведомстве, по сравнению с сентябрем зафиксировано увеличение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в целом на 4,51%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 3,37%. В частности, за этот период:
- КПВВ «Станица Луганская» пересекли 330 тыс. человек;
- КПВВ «Марьинка» пересекли 256 тыс. 100 человек и 42 тыс. 400 транспортных средств;
- КПВВ «Майорское» пересекли 293 тыс. 200 человек и 33 тыс. 800 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» пересекли 246 тыс. человек и 46 тыс. 100 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» пересекли 108 тыс. 300 человек и 24 тыс. 800 транспортных средств.
Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) на временно неподконтрольные украинской власти территории международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:
- продукты питания – 541 тонна;
- строительные материалы – 56 тонн;
- медикаменты и медоборудование – 17 тонн.
Инфографика: пресс-служба МинВОТ
Также в ведомстве уточнили, что граждане Украины, живущие на временно неподконтрольных украинским властям территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, покупки необходимых товаров, получения услуг и т. д.
Напомним, инсульт – это одна из самых распространенных причин смертей граждан на КПВВ при пересечении линии разграничения. Специалисты разъяснили, как распознать неожиданный инсульт. Для этого есть простой тест.
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