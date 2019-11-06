Юные робототехники из Донецкой области едут на мировую олимпиаду

Представители детской команды «Роботоклуб Угледар» в Донецкой области готовятся достойно представить Украину в финале Всемирной олимпиады World Robot Olimpiad, который состоится в ноябре в Венгрии. Такое почетное право принять участие в международных соревнованиях, которые считают главным событием года в области робототехники, они завоевали в честном соперничестве со сверстниками, так как летом в Киеве стали победителями Всеукраинской олимпиады по робототехнике, пишет «Урядовий курьер».

В состав команды «Роботоклуб Угледар» входят дети-переселенцы Иван Светов, Никита Теличко и Богдан Удовика. Все они в свое время вынуждены были уехать из Донецка и Ясиноватой после оккупации этих городов незаконными вооруженными формированиями. А создали клуб супруг-переселенцы из Донецка Анна и Сергей Телички, которые помогают мальчишкам овладевать секретами робототехники и программирования. За два года, которые дети занимаются техническим творчеством, они неоднократно участвовали в региональных и всеукраинских соответствующих турнирах, на которых становились победителями и призерами. А теперь будут дебютировать на важных международных соревнованиях.

«Наши воспитанники на собственном примере показали, что команды даже из небольших городков могут хорошо подготовиться и благодаря этому получить возможность представлять свою страну на всемирных соревнованиях. Считаем, этот опыт достоин того, чтобы его использовали в творчестве юные робототехники из других населенных пунктов Донецкой области и всей Украины», – считают взрослые организаторы детской команды «Роботоклуб Угледар».

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