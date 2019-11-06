Эксплуатировали людей: В Мариуполе будут судить руководителей «реабилитационных центров»

В Мариуполе перед судом предстанет группа лиц, которые под видом организации реабилитационных центров занималась трудовой эксплуатацией людей. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст.149 УК Украины, а именно – по факту трудовой эксплуатации людей руководителями так называемых центров по реабилитации граждан», – говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, в период с конца 2016 года по июнь 2019 года пять человек в возрасте от 35 до 45 лет, трое из которых – местные жители, организовали в Мариуполе 4 так называемых «реабилитационных центра», в которых принуждали к трудовой эксплуатации мужчин и женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и обратившихся в это заведение за помощью.

В частности, постояльцев центров привлекали к выполнению физически тяжелых работ: переносу тяжелых грузов, копанию ям и других.

Деньги, вырученные от выполнения этих работ, распределялись между руководством преступной группы. Сами же «реабилитируемые» были фактически бесправными, жили в нечеловеческих условиях на территории «реабилитационных центров» и не имели даже нормального питания.

«Сейчас обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд города Мариуполя для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.

Следует отметить, что санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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