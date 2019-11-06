Электромобили на КПВВ «Станица Луганская»: Большинство пассажиров ездили из-за пенсии (Инфографика)

В Станице Луганской (Луганская обл.) электромобили, которые ежедневно перевозят людей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) до разрушенного моста и в обратном направлении, в октябре помогли пересечь линию разграничения 18 тыс. 214 гражданам. Об этом сегодня, 6 ноября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
Пассажирами были лица с инвалидностью, маломобильные граждане, лица 75+, женщины с маленькими детьми и беременные. «82% лиц, воспользовавшихся электрокарами, постоянно фактически проживают на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Наибольшее количество лиц – 61% путешествовали из-за вопросов, связанных с получением пенсионных выплат», – рассказал Каплин.
Он отметил, что средний возраст пассажира электрокара в октябре составил 72 года.
Также Каплин опубликовал инфографики со статистикой:
Напомним, в Станице Луганской электромобили, которые перевозят людей от КПВВ до разрушенного моста и в обратном направлении, преодолевают расстояние в 800 метров за менее 2 минут, что даже в зимних условиях гораздо быстрее, чем пешком или на тележке.
Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль. А в сентябре на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- От КПВВ до моста – за менее 2 минут: Как работают электромобили в Станице Луганской (Фото)
- От КПВВ «Станица Луганская» до моста запустили еще один электромобиль (Фото)
- Вблизи КПВВ «Станица Луганская» людям помогают пересечь «провал» на мосту (Фото)
- Не электрокаром единым: Что еще изменится в КПВВ «Станица Луганская» (Фото)
- Станица Луганская: Как электромобиль перевозит людей от КПВВ до моста (Фото)
- В Станице Луганской запустили автобус от КПВВ до моста (Фото)
- До 200 гривен: Кто и как помогает людям переправляться через разрушенный мост близ Станицы Луганской (Фото)
Комментарии