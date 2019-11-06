Рождение и смерть на неподконтрольном Донбассе: Стало известно, сколько выдано свидетельств в Украине

За три года в Украине было зарегистрировано 27 453 фактов рождения, которые состоялись на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, и 52 745 фактов смерти. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил глава подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, народный депутат Тарас Тарасенко во время круглого стола на тему: «Лица без гражданства и административная процедура получения свидетельства о рождении и о смерти лицами с временно оккупированных территорий», передает пресс-служба ведомства.
«За период с 2016 года по 2019 год отделами государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировано 18 822 факта рождения, которые состоялись на временно оккупированной территории Донецкой области, и 8 631 – Луганской области. Также за указанный период было зарегистрировано 33 446 фактов смерти, которые произошли на временно оккупированной территории Донецкой области, и 19 299 фактов смерти, которые произошли на временно оккупированной территории Луганской области», – сообщил Тарасенко.
Он отметил, что «в связи с оккупацией части территории Украины у граждан Украины возник ряд проблем в реализации своих прав», в частности – проблема с получением документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно неподконтрольной территории.
Напомним, Кабинет министров упрощает регистрацию фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. По мнению правозащитников, новая процедура по сути никак не решает проблему.
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