В Бахмуте хотят запустить троллейбусы на автономном ходу

Коммунальное предприятие «Бахмутелектротранс» планируют запустить троллейбусный маршрут в отдаленные районы даже без строительства линии электропередач. Предприятие планирует купить троллейбус, который сможет ездить на автономном ходу. Об этом рассказал директор КП Владимир Капарунин, сообщает «Вільне радіо».

По его словам, в следующем году планируют приобрести 10 троллейбусов, 4 из которых на автономном ходу. Такие троллейбусы хотят пустить в отдаленные районы города, где нет контактной линии электропередач. Троллейбус на автономном ходу оснащен аккумуляторами. Они и обеспечивают движение троллейбуса даже без постоянного контакта с линией электропередач. Стоимость таких троллейбусов зависит от объема аккумулятора.

Директор троллейбусного парка Владимир Капарунин отметил, что такое решение более эффективно, чем построить новые линии.

«Один троллейбус на автономном ходу стоит 7 млн грн. Сам проект строительства линии с диспетчерской, с контактными линиями стоит 100 млн. Вот посчитайте: 4 троллейбуса на автономном ходу стоят дешевле, чем строить линию», – отметил Владимир Капарунин.

Кроме того, такие троллейбусы не будут тратить время на подзарядку.

«Он (троллейбус – ред.) Не будет стоять. Он едет в Опытное, а потом едет по маршруту № 2, 3 или 6 и в этот момент он заряжается», – добавил Капарунин.

Он отметил, что на такие троллейбусы в городе уже есть заявки.

«Люди, услышав, что мы на Опытное хотим запустить маршрут на автономном ходу. Приходят и говорят: "Давайте и у нас запускайте". И объединенная община. В принципе, если до 30 километров могут проходить на автономном ходу, то мы можем и в Часов Яр, и куда угодно ездить», – отметил Владимир Капарунин.

Один из троллейбусов, который может ездить автономно, недавно уже появился в Бахмуте.

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