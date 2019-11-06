На Донетчине передали в суд дело школьников, жестоко избивших пенсионера

В Донецкой области направили в суд обвинение по делу школьников, которые жестоко избили пожилого мужчину и выложили видео избиения в Интернет. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в Димитровский городской суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенное группой лиц) УК Украины в отношении двух несовершеннолетних жителей г. Мирнограда (до переименования – Димитров), которые жестоко избили человека пожилого возраста», – говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, в отношении еще двух соучастников этого преступления, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.

По данным следствия, 14 сентября 2019 года в Мирнограде четверо подростков в возрасте от 13 до 15 лет, на школьном дворе увидели 73-летнего мужчину. Самый младший из них подбежал к пенсионеру, поставил подножку и толкнул руками в спину, от чего мужчина упал на землю и выпустил из рук сумку, из которой выпали металлические лопата и кружка.

После этого, напавший подросток ударил мужчину лопатой по голове, а его сверстник бросил в него кружкой, после чего двое других ребят по очереди нанесли жертве еще несколько ударов ногами по туловищу, после чего скрылись с места преступления.

За действиями дерзкой тройки все время наблюдал их 14-летний товарищ, который вместо того, чтобы прекратить издевательства над мужчиной, снимал весь процесс на камеру мобильного телефона. После этого, отснятое видео школьники выложили в Интернет.

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