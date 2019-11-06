Мнимые договоры вместо субаренды: В Мариуполе прекращено незаконное использование государственного имущества

Хозяйственным судом Донецкой области удовлетворено 4 иска прокуратуры Донецкой области и признаны недействительными мнимые договоры субаренды части государственного целостного имущественного комплекса, расположенного в Мариуполе, заключенные между обществом с ограниченной ответственностью «Мариупольский ликеро-водочный завод» и физическими лицами-предпринимателями. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что на протяжении 2016-2017 годов завод, который является арендатором целостного имущественного комплекса государственной формы собственности, незаконно, с целью сокрытия факта передачи части арендуемого имущества в пользование другим субъектам хозяйствования, вместо договора субаренды заключил мнимые договоры хранения, а также на выполнение работ, связанных с обеспечением надлежащего функционирования помещений общей площадью 65 кв м, избежав таким образом получения соответствующего разрешения от Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По этому поводу прокуратура обратилась в суд, который поддержал ее правовую позицию по защите интересов государства.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!