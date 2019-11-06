Подозреваемый в уничтожении MH17 собрался подать в суд на Украину

Подозреваемый в уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом Владимир Цемах, освобожденный в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами, может подать против Украины иск в международный суд. Об этом сообщил российский адвокат Анатолий Кучерена в эфире российского ТВ.

«Владимир обращался ко мне и просил представлять его интересы в суде, так как он оказался в очень сложном положении. В своем письме он рассказал мне, как над ним издевались и как его пытали, какие ему делали уколы, о своем похищении в Снежном и о том, как его переправляли в Киев. Это очень ужасно и жутко! Мы уже начали работу по этому делу и в данный момент подготавливаем текст жалобы. Со своей стороны я постараюсь сделать все, чтобы Страсбургский суд принял иск и рассмотрел все проблемы, с которыми моему клиенту пришлось столкнулся», – заявил адвокат.

Сам Цемах считает, что СБУ предоставила его изъятые документы расследовательскому проекту Bellingcat, хотя они должны были храниться под грифом «тайна следствия».

По его словам, он рассматривает возможность обращения в международные суды с требованием признать действия Украины по отношению к своей персоне неправомерными.

Как сообщалось ранее, Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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