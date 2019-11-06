Поставки электроэнергии из России вытеснили «Энергоатом» с рынка «сутки наперед»

На данный момент из-за заявленных очень низких цен импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил украинскую Национальную атомную энергогенерирующую компанию «Энергоатом» с рынка «сутки наперед». Об этом во время конференции «Атомная энергетика в период трансформации» журналистам заявил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, передает ExPro.

«Это вопрос (я не говорю о политической составляющей) конкурентной борьбы. Были периоды, когда мы вытесняли импорт. На данный момент ситуация такова, что заявлены очень низкие цены (импортируемой электроэнергии из РФ и Беларуси, – ред.) на РСН (рынок "сутки наперед", – ред.). Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительные финнагрузки – потому что эти средства мы получим только через месяц», – заявил Недашковский.

Он озвучил свое видение, как можно выйти из данной ситуации. «Если бы было не 10% (от всей электроэнергии, продаваемой "Энергоатом" на РСН в рамках механизма ПСО, – ред.), а 25% возможности конкурировать на РСН или часть на рынке двусторонних договоров, мы бы вытеснили российскую электроэнергию», – добавил он.

По его данным, цена импортной электроэнергии из РФ составляет около 1,37 грн кВт-час.

Как сообщалось ранее, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему Украины в начале ноября увеличился по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

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