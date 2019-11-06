«Укрэнерго» отключает украинские электростанции из-за российского импорта

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» отключает украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из Российской Федерации, поскольку не может ограничить данный импорт. Об этом заявил глава Департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский, передает «Главком».

«С точки зрения законодательства отсутствует возможность ограничения импорта по действующим государственным контрактам. Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть», – сообщил Вишневский.

Он подчеркнул, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам автора соответствующей поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция «Слуга народа»), импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября начались поставки электроэнергии из России. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Как сообщалось ранее, в начале ноября поставки электроэнергии из России увеличились по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-час/сутки. При этом впервые ограничили включения мощностей возобновляемых источников энергия (ВИЭ).

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