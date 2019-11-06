На учете более 55 тысяч: В Запорожской области рассказали о переселенцах

В Запорожской области находится на учете 55,3 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или почти 44,1 тысячи семей. Об этом сегодня, 6 ноября, со ссылкой на информацию департамента социальной защиты населения сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.
Так, среди ВПЛ:
- более 15,4 тысячи трудоспособных;
- 8 тысяч детей;
- 2,4 тысячи человек с инвалидностью;
- более 29,5 тысячи пенсионеров.
«Боевые действия породили проблемы социальной защиты не только военнослужащих и членов их семей, но и сотен тысяч людей с временно оккупированной территории. Несмотря на полную загрузку и очередь, в интернатные учреждения, подчиненные департаменту соцзащиты населения, устроено около 30 таких лиц», – говорится в сообщении.
Кроме того, во время нынешней оздоровительной кампании услугами оздоровления и отдыха охвачено 1 409 детей-переселенцев.
Также в области действует три детских дома семейного типа и 11 приемных семей из Донецкой и Луганской областей.
Помощь ВПЛ осуществляется как из государственных источников финансирования, так и за счет областного бюджета.
Напомним, в Украине по состоянию на 4 ноября учтены 1 млн 417 тыс. 267 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
Комментарии