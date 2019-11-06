На учете более 55 тысяч: В Запорожской области рассказали о переселенцах

В Запорожской области находится на учете 55,3 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или почти 44,1 тысячи семей. Об этом сегодня, 6 ноября, со ссылкой на информацию департамента социальной защиты населения сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Так, среди ВПЛ:

более 15,4 тысячи трудоспособных;

8 тысяч детей;

2,4 тысячи человек с инвалидностью;

более 29,5 тысячи пенсионеров.

«Боевые действия породили проблемы социальной защиты не только военнослужащих и членов их семей, но и сотен тысяч людей с временно оккупированной территории. Несмотря на полную загрузку и очередь, в интернатные учреждения, подчиненные департаменту соцзащиты населения, устроено около 30 таких лиц», – говорится в сообщении.

Кроме того, во время нынешней оздоровительной кампании услугами оздоровления и отдыха охвачено 1 409 детей-переселенцев.

Также в области действует три детских дома семейного типа и 11 приемных семей из Донецкой и Луганской областей.

Помощь ВПЛ осуществляется как из государственных источников финансирования, так и за счет областного бюджета.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 ноября учтены 1 млн 417 тыс. 267 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: