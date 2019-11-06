В Краматорске создадут городской Родительский совет. Сегодня, 6 ноября, члены исполкома единогласно поддержали этот проект решения. В ходе заседания исполкома «вопрос был решен окончательно». Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как отмечается, к решению этого вопроса исполком шел больше года. «Последней преградой к созданию Родительского совета стало утверждение его Положения в части проведения общественных экспертиз. Вопрос оказался действительно дискуссионным. Аргументы "за" и "против" приводили представители Общественного совета Краматорска и начальник управления образования Марина Мозолева», – говорится в сообщении.

«Нам нечего скрывать, не важно, будет общественная экспертиза выполнена со стороны Родительской совета, или соответствующих компетентных органов, в своей работе мы всегда действуем в определенном законами Украины правовом поле. И если родители когда-то захотят проверить нашу деятельность – мы всегда будем идти им на встречу, потому что цель у нас у всех одна – заботиться о наших детях, нашем будущем», – отметил Краматорский городской голова Андрей Панков.

Как сообщалось ранее, в Краматорске с нового 2020 года изменится стоимость питания детей в детских садах и школах. Соответствующий проект решения поддержали члены исполкома во время очередного заседания.

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