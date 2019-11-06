Подготовительные работы по восстановлению моста у Станицы Луганской завершены, – СЦКК (Фото)

С украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1 (Станица Луганская). Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Отмечается, что там продолжают работать представители ООО «Укртрансмост» и пиротехнические подразделения ГСЧС.

«Мостостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста», – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: