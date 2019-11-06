Техногенной катастрофы не будет: ЮНИСЕФ предоставил техническую помощь водоканалу Краматорска (Фото)

Сегодня 6 ноября, КП «Краматорский водоканал» получил техническую помощь от международной организации ЮНИСЕФ в виде поставки 7 погружных дренажных насосов марки Grundfos Unilift, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что данные насосы будут задействованы на канализационных и водопроводных насосных станциях города, а также на аварийных участках.

«Использование новых насосов позволит предоставлять жителям города круглосуточную услугу водоотведения, обеспечит безаварийный отвод сточных вод от канализационных насосных станций, других производственных объектов водоканала, будет способствовать избежанию истоков сточных вод в почву и предотвращению возникновения экологической и техногенной катастроф в городе Краматорске», – говорится в сообщении.

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