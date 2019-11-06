Виновата Россия: Судом установлена причина гибели украинского солдата

Центральный районный суд Николаева вынес решение по иску матери старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады Олега Бондаренко, погибшего от снайперской пули. Он установил вину государства-агрессора в смерти ее сына. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной общественной организации «Сила права».

Олег Бондаренко проходил службу в АТО на должности пулеметчика с мая 2015 года. В марте 2016 года военнослужащий в составе патруля осуществлял патрулирование территории вдоль реки Северский Донец. На одном из участков маршрута снайпер противника открыл прицельный огонь по военнослужащим, в результате чего Олег получил смертельное ранение. Указом Президента Украины старший солдат Бондаренко награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

«Наша команда прилагает максимум усилий для того, чтобы помочь как можно большему количеству пострадавших в результате российской вооруженной агрессии. Юридические офисы движения работают во всех регионах Украины. Вся организационная и юридическая помощь "Силы права" бесплатная», – отметил исполнительный директор движения «Сила права» Вадим Севериненко.

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