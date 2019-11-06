Ремонты в больницах, поставка лекарств и оборудования: В МККК рассказали, как помогают Донбассу

Представители Международного Комитета Красного Креста в Украине в течение года оказывали помощь медицинским учреждения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

Благодаря представителям МККК с начала этого года 2 000 пациентов лечатся в улучшенных условиях благодаря ремонтам в 14 медицинских учреждениях на Донбассе. «Мы поддерживаем систему здравоохранения, ведь она особенно важна и одновременно уязвимой в условиях конфликта», – говорится в сообщении.

Около 100 медучреждений получают от МККК лекарства, оборудование, перевязочные и другие материалы. «Мы хотим, чтобы учреждения были готовы принимать раненых и лечить хронические болезни, которые могут обостряться во время конфликта», – отмечают в миссии.

Кроме того, 1 000 человек в Донбассе получают психологическую помощь.

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