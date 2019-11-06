«Остановить глупость»: Жители Краматорска выступили против нового арт-объекта (Видео)

В Краматорске некоторые жители выступают против новой арт-инсталляции возле центрального парка. Даже создали соответствующую петицию. Считают, что конструкция из морских контейнеров опасна.

В городе инсталляция такого размера появилась впервые. Ею сразу заинтересовались едва ли не все жители. По словам студента Сергея Сарахмана, который приехал на учебу из Мариуполя, конструкция интересная, но лично он ее не понимает. «Ощущение, как будто мусор, который собрали и поставили по центру площади. Непонятно», – сказал он.

Студент Егор Бескровный считает, что пусть эта конструкция стоит. Она никому не мешает. Это лучше, чем серые многоэтажки. «Ну, а почему бы и нет. Если развиваются люди, показывают, что они умеют, что могут», – говорит он.

В свою очередь краматорчанин Анатолий Слабоспецкий возмущается – как можно было разрисованные морские контейнеры разместить возле главного парка города. «Им не место здесь. Это все-таки парк. Что-то должно быть парковое», – считает он.

На местном сайте петиций 31 октября зарегистрировали инициативу под названием «Остановить глупость!!!». Автор Антон Чепалов считает эту конструкцию «безобразием»: «Народ, прошу поддержать эту мою петицию, по поводу остановки этого безобразия. О чем я? Об этих размалеванных до безобразия контейнерах, об этом "высоком", монументальном искусстве, что в парке Юбилейном. Об этих аляпистых контейнерах. Я уже молчу об эстетике этого произведения, но отцы города, а вы подумали о том, что дети любой ценой будут лазить наверх ради селфи? И сколько шей будет сломано? Сломанные шеи будут на вашей совести! Народ, не будь безразличен, поддержи петицию о прекращении этого безобразия!».

Чиновники уверяют, что конструкция держится прочно. Но, если людям не понравится, то контейнеры уберут. Жителям предлагают присмотреться к инсталляции лучше. «Пусть оно постоит в таком виде, как сейчас есть, а потом посмотрим. Возможно, будем применять для дальнейшего использования как ночного кинотеатра. Давайте, пусть постоят, время пройдет, их не так тяжело разобрать, в случае чего, если будет крайняя необходимость», – прокомментировал Краматорский городской голова Андрей Панков.

В горсовете предполагают, что это произведение может стать местом для молодежного отдыха.

По состоянию на сегодня, 6 ноября, петиция набрала 212 голосов из необходимых 250. До конца сбора подписей осталось 24 дня.

Напомним, украинский художник Дима Фатум в рамках проекта «You are east» создал в Краматорске арт-инсталляцию под названием «Культурная независимость».

Источник: ТК «Донбасс»

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