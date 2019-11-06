Десять украинских военных НВФ не включили в списки на обмен, они не признают «вины», – перебежчик из «ДНР»

Около десяти украинских военных, которые считались пропавшими без вести или погибшими, находятся в местах несвободы «ДНР». Их захватили, когда те находились на своих позициях. Об этом «Громадському радіо» сообщил бывший сотрудник «военной прокуратуры ДНР» Сергей Лукьяненко. Он в июле 2019 вернулся на подконтрольную Украины территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома». Она позволяет вернуться на подконтрольную украинскому правительству территорию и избежать уголовной ответственности гражданам, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях и добровольно отказались от участия в них.

«10 военнослужащих было. Видел этих людей. Ребята были напуганы. Нельзя было ни подойти, ничего», – сказал Лукьяненко.

По его словам, заключенные находятся на гауптвахте 08816. Это помещение расположено в неподконтрольном украинскому правительству Донецке, на улице Молодежной, 16.

При этом он сказал, что условия там лучше, чем «на подвалах».

«Это не подвал. Это гауптвахта. Там все "гражданское". Это не то, что вы представляете – в подвал бросить человека. Там все нормально с обеспечением. Вот если взять МГБ или УБОП. Там да, подвалы. А здесь официально – ОБСЕ может заехать посмотреть, если допуск у людей», – сказал Сергей Лукьяненко.

Он добавил, что с этими людьми «работают» российские кураторы. Цель такой «работы» – заставить пленных признать свою «вину».

Только после этого, отметил Лукьяненко, человека могут включить в списки на обмен. Однако, упомянутые украинские пленные военные «не пошли на это».

Как пояснил «Громадському радіо» источник в Службе безопасности Украины, признавая «вину», пленные «легализируются» и тогда могут попасть в списки на обмен.

«Например, человека берут в плен. Из него там выбивают то, что хотят. Затем им нужно легализовать то это задержание. Они создали свой уголовно-процессуальный кодекс, они создали целую юридическую систему. В нее входит "прокуратура", как орган, который следит за "законностью" всех процессов. Каким образом? Они пытаются доказать, что человек, имея при себе оружие ВСУ, осуществил террористические действия в отношении мирных жителей. Они должны все это подписать – что они в составе ВСУ совершали преступления против людей, которые живут в "ДНР". Подписав все это, они легализируются и входят в списки. Тех людей, которые противятся этому и говорят, что воевали за Украину и не трогали мирное население, даже на белый свет не выпускают», – сказал собеседник.

Напомним, Лукьяненко сообщил, что только в Донецке содержат более 200 пленных украинцев.

Как сообщалось ранее, Лукьяненко согласился сотрудничать с СБУ и на несколько месяцев до побега стал двойным агентом. Он работал конвоиром, был не раз на допросах заложников.

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