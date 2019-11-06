В Славянске решили зарабатывать на опавших листьях (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) решили зарабатывать на опавших листьях. В городе на 10-ти гектарах планируют создать первый в Донецкой области терминал для изготовления удобрения.

Улицы города убирают десятки коммунальщиков. Среди них и Василий Парапир. По его словам, ежедневно собирает по несколько тракторных прицепов пожелтевших листьев. «На трактор и трактор увозит туда, на Северный. Ну, высыпают в специальное место, есть там. Трактора три-четыре в день бывает», – сказал он.

Во дворах частных домов некоторые люди сгребают и жгут увядшую растительность. Таким образом, по словам экологов, наносят вред окружающей среде и своему здоровью. И добавляют, в частности в Европе коммунальщики увозят пожелтевшие листья в специальные компостные центры, где изготавливают из них удобрения. Подобную станцию ​​хотят создать и в Славянске. «Сооружение ангарного типа. С какими-то отсеками, в эти отсеки буртованием будет складываться растительные отходы в первую очередь. И с помощью каких-то бактерий и кислорода, которые будут барботироваться происходит брожение», – объяснила начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского городского совета Лариса Соловей.

Будущую компостную станцию ​​хотят разместить на пустыре на окраине города. Экологи допускают, что за год здесь смогут перерабатывать до 30 тысяч тонн биологических отходов: листья и мелких веток. В горсовете деньги на этот проект уже ищут. «Мы планируем привлекать грантовые средства для реализации этого проекта. Потому что он экологичный, актуальный и еще не раскрученный в нашей стране. Это единичные случаи, когда они реализованы. Вот на ближайшей сессии будем выделять землю, если депутаты поддержат, а дальше начнем реализацию этого проекта, привлечение денег, написание проекта и так далее», – сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Сколько средств потребуется, чтобы создать такой компостный центр, пока не знают. Если же станцию ​​таки построят, то, по словам чиновников, в будущем там планируют перерабатывать и пищевые отходы.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: