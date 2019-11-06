В Славянске решили зарабатывать на опавших листьях (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) решили зарабатывать на опавших листьях. В городе на 10-ти гектарах планируют создать первый в Донецкой области терминал для изготовления удобрения.
Улицы города убирают десятки коммунальщиков. Среди них и Василий Парапир. По его словам, ежедневно собирает по несколько тракторных прицепов пожелтевших листьев. «На трактор и трактор увозит туда, на Северный. Ну, высыпают в специальное место, есть там. Трактора три-четыре в день бывает», – сказал он.
Во дворах частных домов некоторые люди сгребают и жгут увядшую растительность. Таким образом, по словам экологов, наносят вред окружающей среде и своему здоровью. И добавляют, в частности в Европе коммунальщики увозят пожелтевшие листья в специальные компостные центры, где изготавливают из них удобрения. Подобную станцию хотят создать и в Славянске. «Сооружение ангарного типа. С какими-то отсеками, в эти отсеки буртованием будет складываться растительные отходы в первую очередь. И с помощью каких-то бактерий и кислорода, которые будут барботироваться происходит брожение», – объяснила начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского городского совета Лариса Соловей.
Будущую компостную станцию хотят разместить на пустыре на окраине города. Экологи допускают, что за год здесь смогут перерабатывать до 30 тысяч тонн биологических отходов: листья и мелких веток. В горсовете деньги на этот проект уже ищут. «Мы планируем привлекать грантовые средства для реализации этого проекта. Потому что он экологичный, актуальный и еще не раскрученный в нашей стране. Это единичные случаи, когда они реализованы. Вот на ближайшей сессии будем выделять землю, если депутаты поддержат, а дальше начнем реализацию этого проекта, привлечение денег, написание проекта и так далее», – сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.
Сколько средств потребуется, чтобы создать такой компостный центр, пока не знают. Если же станцию таки построят, то, по словам чиновников, в будущем там планируют перерабатывать и пищевые отходы.
Источник: ТК «Донбасс»
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