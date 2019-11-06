Грант DRC: Житель Мариуполя смог расширить свой бизнес и создать рабочие места (Фото)

Петр один из тех, кто решился создать свое дело в Мариуполе. В 2018 году он ушел с руководящей должности и открыл прачечную на Восточном, где до сих пор еще слышны обстрелы. Его бизнес начал расти благодаря невысокой конкуренции и отличному качеству услуг, сообщает Датский совет по делам беженцев (Данська Рада у справах біженців).

Уже в 2019 году Петр был готов расширить свою прачечную «Полоскун». Он хотел добавить услуги чистки ковров, в том числе с выездом к заказчику. Но для расширения ему нужна была поддержка, инвестиции. Петр узнал о возможности получить грант от DRC и сразу подал заявку. Благодаря полученной финансовой поддержке, он не только может сейчас оказывать востребованную услугу, но и создал 2 новых рабочих места. Сегодня среди его клиентов крупнейший местный завод, спортивный комплекс «Азовмаш», местный бизнес и многие мариупольцы.

«Мы благодарны Швейцарскому агентству по развитию и сотрудничеству (SDC) и правительству Великобритании (DFID), которые поддерживают Программу экономического развития восточной Украины», – говорится в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!