Без льгот: В Мариуполе льготники получили счета за коммуналку с полной стоимостью услуг (Видео)

В Мариуполе в этом месяце некоторые жители, имеющие льготы на оплату коммунальных услуг, получили платежки за квартплату с полной стоимостью услуг. Жители тревожатся, не потеряли ли они предусмотренные законом преимущества, и сколько на самом деле придется платить.

Так, пенсионерка Эмма Андреевна имеет льготы на коммуналку. Женщина недавно получила квитанции за воду и мусор. Но в них указана полная стоимость за услуги. А строка с льготами вообще исчезла.

«Я им позвонила, они говорят: вы же писали заявление, вам теперь льготы не будут указаны, вам будут перечислять. Кто, куда? Сына послала в УТСЗН узнать. Ему объяснили, что льгота есть, не ликвидирована. Теперь будут перечислять», – рассказывает Эмма Андреевна.

Однако, пенсионерка недоумевает, ведь она не писала никакого заявления, поэтому не понимает, на каком основании и куда будут перечисляться средства.

Такая проблема возникла не только у госпожи Эммы.

Как объяснили специалисты, с начала октября стартовала монетизация льгот. Их автоматически перевели в безналичную форму. Однако некоторые горожане будут получать средства наличными.

«Кто написал заявление, они получают квитанции со 100% оплатой, оплачивают их, и им возвращается их часть льготы по социальной норме на карточку Ощадбанка или на почту», – пояснила главный специалист территориального отдела управления труда и социальной защиты населения Татьяна Савченко.

Тем, кто по каким-либо причинам не написал заявление, оплачивать сумму в квитанции не нужно.

«Они будут ожидать смс-сообщение на мобильный телефон, в котором будут указаны, как обещают, все коммунальные услуги и напротив каждого коммунального предприятия будет указана сумма, то есть как объясняют, это тот остаток, который нужно платить», – добавила Татьяна Савченко.

Источник: ТК «Сигма»

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