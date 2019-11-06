Украина может начать транзит российской электроэнергии в Приднестровье (Видео)

Через два месяца Украина может прекратить транзит российского газа – заканчивается контракт. Но Киев открыл Москве другую возможность – транспортировать свою электроэнергию, которая может направиться в подконтрольное Кремлю Приднестровье, передает телеканал «Украина».

«Приднестровская молдавская республика» – непризнанная миром часть Молдовы, аналог «ЛНР» и «ДНР». В «ПМР» действуют кремлевские законы, второй «государственный» флаг – российский триколор. Эксперты прогнозируют, что скоро здесь может появиться электричество из Украины.

«Нашу электросистему будут просто использовать для транзита российской электроэнергии в Приднестровье. Тем самым мы поддерживаем Российскую Федерацию в сепаратистском вопросе Молдавской республики», – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Политические и репутационные последствия очевидны. Экономически Украина также проигрывает. Ведь продавать будет не свои дорогие киловатты, а дешевые кремлевские. Российская электроэнергия в Украине появилась месяц назад благодаря так называемой «поправке Геруса» – главы парламентского энергетического комитета.

«Действительно с 1 октября, не государство, не государственные предприятия, а некоторые предприятия-потребители, которые не смогли здесь на бирже купить электроэнергию, начали искать ее за границей – в России, Беларуси. Там, где можно купить», – признает глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус

После «поправки Геруса» купить и обменяться светом можно по двусторонним контрактам со странами, которые не принадлежат к европейскому энергосообществу. В частности, с Россией, Беларусью и Молдовой.

«Открытие импорта электроэнергии из России, в первую очередь, было направлено для реализации бизнес-интересов компаний, которые имеют отношение к Игорю Коломойскому. Второй фактор – таким образом РФ достигает свои цели по обеспечению приднестровской "Молдавской ГРЭС" электроэнергией в случае прекращения транзита газа. Помогает в этом Российской Федерации – комитет ВР по вопросам энергетики, который возглавляет Андрей Герус», – комментирует член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается уже через два месяца. И Кремль пугает то, что тогда подконтрольная ему приднестровская «Молдавская ГРЭС» (которая работает на газе) может остаться без топлива. То есть без света и тепла рискуют остаться люди, которым обещали «русский мир». Это была «ахиллесова пята» России на газовых переговорах с Украиной. Но сейчас России больше не за что волноваться: не газ, так свет.

«Руководители НАК "Нефтегаз" объявили, что они ожидают нулевой транзит с 1 января. И в этой ситуации, если не будет газа для этой электростанции [Приднестровья], то они смогут покупать электроэнергию из России», – подтверждает член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко также акцентирует, что страна-агрессор сейчас прямо захватывает украинский энергорынок. «В ночь с 4 на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт. Пролоббированный Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которая должна быть немедленно расследована», – считает Ляшко.

Политики и эксперты уже просят Службу безопасности Украины и СНБОУ вмешаться и запретить импорт российской электроэнергии. Чтобы еще больше не ослаблять украинских позиций на переговорах по санкциям против России, возвращения Донбасса и Крыма.

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