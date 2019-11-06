Из-за поставок российских киловатт: Украинские энергетики несут убытки (Видео)

В госкомпании «Укрэнерго» подтвердили, что отечественные ТЭС снижают обороты из-за поставок в Украину элекроэнергии из России. Благодаря поправки в закон главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса российские киловаты покупают для предприятий Игоря Коломойского. А отечественные энергетики несут убытки. Украина находится на грани международного скандала, т.к. Киев обещал объединить европейскую и украинскую энергосистемы, передает телеканал «Украина».

«Такие попытки разрушения существующего рынка энергетики Украины вредят и снижают наши перспективы членства в Европейском Союзе. Я считаю это вредительством и снижением наших интересов в борьбе против агрессора, против России», – говорит председатель Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Россия сейчас использует импорт электроэнергии в качестве оружия, как раньше она использовала газ. Теми, кто проголосовал за законопроект с этой поправкой в Верховной Раде, должна заниматься Служба безопасности Украины, потому что это, я считаю, – государственная измена», – отмечает народный депутат Михаил Бондарь.

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