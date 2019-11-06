Подземные толчки в неподконтрольной Макеевке: Жителям пообещали установить геофон

Во временно неподконтрольной украинскому правительстве Макеевке (Донецкая обл.) прошел сход, на котором жители требовали озвучить причины подземных толчков в пос. Объединенный и спрашивали о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации. На встрече присутствовали представители «администрации Макеевки» и угольного объединения «Макеевуголь». Макеевчане связывают колебания земной поверхности с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная», передают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня в 10:50 был очередной толчок, и довольно таки внушительный. Дворец культуры рушится, дома рушатся, нам не нужны какие-то умные слова, найдите решение этого всего. Почему толчки происходят в одно и то же время? Это говорит о том, что это связано с деятельностью человека и, скорее всего, с работой шахты», – отметила жительница поселка.

Заместитель технического директора «Макеевугля» Виктор Матрус подтвердил ведение подземных горных работ в районе Объединенного на глубине 760 метров. Однако, по его данным, проведенные недавно опытные исследования показали отсутствие связи с динамическими явлениями на поверхности.

Схожую точку зрения высказал генеральный директор угольного объединения города Тарас Сидоренко. Он отметил, что специалистами рассматривается вопрос установки в обозримом будущем геофонов. С помощью этой аппаратуры можно определить источник подземных явлений.

«В лаве это ЗУА – звукоулавливающая аппаратура, которая забуривается в определенные точки. Она при помощи компьютера и аудиозаписи фиксирует буквально все. Затем накладываются эти волны, и выводится точка их пересечения, откуда идет источник этих толчков», – пояснил Сидоренко.

Гендиректор «Макеевугля» предложил организовать работу наблюдательной комиссии в квартирах местного населения. Предполагается, что наблюдение будет вестись в моменты подземных взрывов, необходимых для разработки угольного пласта.

Как сообщалось ранее, подземные толчки неизвестного происхождения больше полугода беспокоят жителей поселка Объединенный в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.). От них мебель в квартирах ходит ходуном, а в стенах появились трещины. Амплитуда колебаний с каждым месяцем становится сильнее. Разобраться с природой явления взялась специальная группа, в состав которой вошли ученые, сотрудники шахты и представители городской «администрации». Пока что ответа на вопрос, почему поселок сотрясается от мощных толчков – нет.

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