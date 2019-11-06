Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь»

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и скандальный нардеп, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь», передает «Сегодня.ua».

Сначала Ляшко решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот оплатил недешевое пребывания в зале – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой «поправке Геруса» и импорте электричества из России – глава энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

Напомним, сегодня на странице Ляшко в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса. «В сентябре "Слуга народа" Андрей Герус "протащил" поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которую надо немедленно расследовать», – заявил Ляшко.

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