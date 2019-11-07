Интеграция переселенцев: Почему право избирать на местных выборах очень важно для ВПЛ

Как бы достаточно очевидным является факт, что большая часть переселенцев с неподконтрольной украинской власти части Донбасса не склонна возвращаться на прежнее место жительства даже когда эта территория будет реинтегрирована обратно в Украину.

К примеру, согласно последнему (октябрьскому) отчету Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во втором квартале нынешнего года только 22% переселенцев определенно хотели вернуться домой после войны. Также определенно не хотели возвращаться 36% ВПЛ. Допустили для себя такую возможность еще 21% переселенцев. И, наконец, не знали, как поступят, 19%.

Интегрироваться или возвращаться?

На первый взгляд может показаться, что ситуация такова – 36% переселенцев решили не возвращаться назад, а остальные – вполне могут и вернуться. Однако, это не совсем так. Об этом говорят ответы на вопрос из того же исследования – «Каковы планы переселенцев (в плане перемещения, – авт.) на ближайшие три месяца».

В ответ на этот вопрос сообщили о намерении остаться на своем нынешнем месте жительства… 87%. В то же время, изъявили намерение вернуться на прежнее место жительства только 2%.

В свете этих цифр вполне можно считать, что результаты опроса о намерении ВПЛ вернуться или не возвращаться на свое прежнее место жительства на Донбассе, скорее, отражают их неуверенность в завтрашнем дне, чем какие-то конкретные планы на будущее. Но тот факт, что 79% ВПЛ проживают на своем нынешнем месте уже более 3 лет, говорит, скорее, в пользу того, что они и дальше останутся на новом месте, чем что они вернутся…

Согласно данным Министерства социальной политики, по состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 1 417 267 переселенцев. Почти треть из них – 498 775 (35% от всех ВПЛ) – проживает в Донецкой области. Еще 275 947 (19%) – в Луганской. Суммарно это больше половины всех ВПЛ страны.

Впрочем, подавляющее число переселенцев из другой половины ушли от них недалеко. Третьим по количеству зарегистрированных переселенцев регионом в Украине является соседствующая с Луганской и Донецкой – Харьковская область. Ее для своего проживания выбрали почти 132 тыс. переселенцев (9% от общего числа ВПЛ). Еще более 70 тыс. ВПЛ (5%) облюбовали для себя соседнюю с Донецкой – Днепропетровскую область, а еще 55,3 тыс. (4%) – также соседнюю с Донецкой Запорожскую область.

Таким образом, суммарно практически рядом с домом (либо в своих регионах, либо в регионах, граничащих с теми, где они изначально проживали до начала войны) осталось почти 73% переселенцев. Некоторые из них сделали именно такой выбор как раз руководствуясь соображениями близости своего прежнего места жительства и рассчитывая при удобном случае туда вернуться. Именно здесь (если верить результатам исследования) доля желающих вернуться на прежнее место жительства по отношению к общему количеству переселенцев в регионе наибольшая.

Те, кто уже не вернется

Больше того, определенное количество переселенцев уже фактически вернулись домой, оставаясь переселенцами формально, в основном для удобства получения пенсий. С другой стороны, многие из тех, кто выбрал эти регионы в надежде вскоре вернуться домой, по мере того, как это «вскоре» становится все более туманным и отдаленным, начинают обживать свое новое место жительства, относясь к нему уже как к основному.

Наиболее популярным местом жительства вдали от зоны конфликта на Донбассе является Киев и Киевская область. Их для своего нового проживания выбрали соответственно более 154 тыс. (11%) и более 60 тыс. (4%) переселенцев. Еще почти 36,5 тыс. (3%) выбрали Одесскую область, и еще почти 22,5 тыс. ВПЛ (2%) остановили свой выбор на Полтавской области. Среди этих ВПЛ доля желающих вернуться в Донбасс на прежнее место жительства после окончания конфликта и реинтеграции Донбасса заметно меньше, чем в восточных регионах Украины. Многие из них изначально уезжали, чтобы уже не возвращаться.

Что же касается западной Украины, то она оказалась наиболее непопулярной у переселенцев для выбора нового места жительства. Суммарно на Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновецкую и Закарпатскую области приходится 28 440 переселенцев (2%). По вполне понятным причинам, здесь возвращаться на свое предыдущее место жительства не планирует почти никто…

Так или иначе, достаточно большой процент ВПЛ, не планирующих свое возвращение на исходные позиции, немедленно ставит ребром другой вопрос – полноценная интеграция в принимающие их местные громады. И тут есть целая гроздь серьезных проблем.

Громады не резиновые…

Еще в октябре-декабре 2016 года специалисты Института экономики промышленности НАН Украины провели экспертный опрос представителей территориальных громад, ВПЛ, общественных организаций и ученых, занимающихся проблемами переселенцев и их взаимодействием с территориальными громадами.

Этот опрос хорошо показал – из-за чего громады не хотят решать вопросы ВПЛ и, по сути, сопротивляются их интеграции.

Тогда из наиболее сложных и плохо решаемых проблем были названы «чрезмерные нагрузки» на отделы социальной защиты – 50,7% и пенсионные фонды - 42,1% (в смысле – создают очереди), а также обеспечение переселенцев жильем 46,7% (в смысле – перетягивают ресурсы на себя).

Кроме того, дети переселенцев «увеличили нагрузку» на школьные и (что важнее) дошкольные учреждения – 41,4%, а сами трудоспособные переселенцы «значительно увеличили конкуренцию на рынке труда» – 34,2%. То есть, труднее стало отдать ребенка в детский сад и устроиться на работу. Также из-за ВПЛ существенно выросла цена на аренду жилья – 30,3% и нагрузка на медицинские учреждения – 30,3%. Ну и так, по мелочам…

Как бы ответом на все это должна была стать «Стратегия интеграции ВПЛ и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года», одобренная правительством еще 10 ноября 2017 года. Как сообщили тогда в Кабмине, целью Стратегии как раз является поддержка, социальная адаптация и реинтеграция переселенцев с неконтролируемой Украиной части Донбасса.

Однако общественные организации сразу раскритиковали документ. «Основной ее раздел посвящен жилью. Однако там говорится прежде всего о том, как сделать так, чтобы переселенцам не отказывали в аренде жилья из-за предубеждения. Конечно, эта проблема до сих пор существует. Однако аренда жилья не является приоритетной проблемой для ВПЛ», – заявила тогда глава общественной организации «Активная гражданская позиция» Наталья Омельченко.

С тех пор прошло три года. И что?

Как бы интегрируются

«Статистики, сколько граждан интегрированы, нет. Нет даже определения интеграции, которое было бы официально утверждено в Украине. Мы можем говорить, что 70% ВПЛ хотят быть интегрированными. Ключевым фактором интеграции является доступ к работе. Если мы хотим сказать, сколько людей может интегрироваться, нужно создать для них возможности работы и построить для них новые социальные связи. Наибольшее количество переселенцев в местах компактного проживания у нас в Харькове и Запорожье. Там есть модульные городки. Они должны были быть временными, и государство, и местная громада должны были создать условия для жизни людей, но фактически они превратились в места постоянного проживания», – заявила в сентябре нынешнего года менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина.

По ее словам, у большинства переселенцев, которые хотят интегрироваться в новые громады, нет ни условий, ни возможностей для этого.

«Слегка» иная точка зрения на это у старшего координатора проектов IFES в Украине Надежды Пашковой. «26% ВПЛ полностью согласны с тем, что их приняли в громаду и 53% ВПЛ, скорее, согласны с этим утверждением, чем нет. 16% ВПЛ полностью согласны, что они полностью интегрированы в те громады, где сейчас проживают и 49% – скорее, согласны, чем нет. Только 5% ВПЛ совсем не согласны с тем утверждением, что они интегрировались», – сообщила Вершинина также в сентябре нынешнего года.

Правда, по ее словам, в новых громадах переселенцы более активны, чем до переезда из своих родных регионов. Это связано с тем, что «ВПЛ нужно решать очень много сложных вопросов, нужно обустраивать свою жизнь, нужно отстаивать свои права и заявлять о них». Словом, интегрироваться…

А примерно месяц назад свое исследование потребностей переселенцев прокомментировала менеджер Международной организацией по миграции (МОМ) Катерина Арданьян. Среди прочего, это исследование показало, что проблемы переселенцев за последние годы особенно не изменились и никуда не делись.

«Это и наличие жилья, и уровень зарплаты, избирательные права, доступ к социальным услугам – все это чрезвычайно актуально», – отметила менеджер МОМ.

Местные выборы все изменят?

Согласно отчету МОМ, главными условиями успешной интеграции переселенцы назвали такие:

жилье – 88%;

постоянный доход – 75%;

занятость – 51%;

семья и друзья в том же месте – 45%;

доступ к социальным услугам – 44%;

поддержка со стороны местного сообщества – 28%;

легкий доступ к документам – 20%;

возможность голосовать на местных выборах – 12%.

А пару недель назад глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда заявила, что ее ведомство совместно с Министерством развития громад и территорий работает над законопроектом, который позволит «интегрировать переселенцев в местные громады, в которых они сейчас проживают».

«Принятие закона позволит осуществлять финансовые расчеты, с учетом этих лиц, уже как полноценных жителей громад, а также позволит расширить их права, в том числе участвовать в местных выборах», – сообщила она.

Вопрос участия ВПЛ в местных выборах – весьма примечателен. Хотя, судя по цифрам, переселенцами сильно недооценен. С одной стороны, его решение почти ничего не будет стоит государству. С другой – его решение вызывает минимальные возражения в самих громадах. А, в-третьих, его решение – во многом ключ к решению остальных проблем ВПЛ.

«Избирательные права и право принимать участие в формировании власти – базовые права. Без них невозможны и постройка жилья, и тому подобное. Это очень важный вопрос. Не только люди выбирают власть, но и власть прислушивается к людям, которые ее выбирают. Поэтому очень важно сотрудничество с местной властью и переселенцами. Важна обоюдность этого процесса. Возможность голосовать на местных выборах для ВПЛ улучшит это сотрудничество и даст возможность более эффективно решать проблемные вопросы – и с жильем, и с административными, и с социальными услугами», – пояснила советник по вопросам ВПЛ в Запорожской области Анастасия Перепелица.

Как известно, новый Избирательный кодекс, принятый в июле нынешнего года Верховной Радой, не позволил голосовать на местных выборах переселенцам в их новых громадах. В то же время несколько дней назад научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук представила результаты соцопроса, который показал, что за то, чтобы ВПЛ предоставить право голоса во всех выборах (включая местные) выступает 79,5% украинцев.

«Уже в ближайшее время для всех переселенцев восстановят право голоса. Все согласились, что каждый гражданин Украины должен иметь право голоса. Поэтому после завершения реформы децентрализации одновременно пройдут выборы во всех объединенных территориальных громадах и 100% переселенцев будут иметь право проголосовать на этих выборах», – недавно заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

Ну, посмотрим…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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