Надо нейтрализовать: Как выглядит отстойник отходов Авдеевского коксохима (Фото)

Авдеевский коксохимический завод (Авдеевка, Донецкая обл.) намерен нейтрализовать не действующее хвостохранилище – накопитель химических отходов. Об этом «Донецким новостям» сообщила консультант ОБСЕ Ирина Николаева.

«Это не действующий химнакопитель, и по технологии предприятия в нем нет необходимости на сегодняшний день. Авдеевский коксохим его не использует, и в него уже ничего не сливает. Поэтому предприятие сделало запрос на проект ОБСЕ, чтобы найти соответствующие технологии с возможностью переработать или хотя бы нейтрализовать этот накопитель. В дальнейшем эту площадку, при условии нейтрализации, можно будет использовать, например, для строительства нового современного полигона твердых бытовых отходов, в котором нуждается город Авдеевка», – пояснила Николаева.

Она уточнила, что переработкой и нейтрализацией таких видов отходов занимаются специальные компании. «Есть компании, которые именно такими накопителями и занимаются. Эту жидкую фракцию можно нейтрализовать, выпарить. Таким образом можно обезопасить территорию и создать условия для хранения других видов отходов», – сказала консультант ОБСЕ.

Химнакопитель АКХЗ не эксплуатируется предприятием с 2001 года. На территории накопителя хранится 443,1 тыс. тонн отходов химического производства. Из-за расположения объекта в зоне вооруженного конфликта существует риск создания чрезвычайной ситуации. По словам Николаевой, например, в случае попадания снаряда может произойти возгорание жидкости в накопителе и породного отвала, который с трех сторон окружает химнакопитель.

Как сообщалось ранее, до конца года в Донецкой области представители ОБСЕ проведут экологический аудит трех промышленных предприятий, которые приближены к зоне боевых действий, и нарушение целостности которых может представлять экологическую угрозу. В частности, проводится исследование текущего состояния хвостохранилищ (отстойников) – это комплекс гидротехнических сооружений для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами).

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