Окопы и блиндажи: На восстановление после войны ландшафтного парка «Клебан-Бык» уйдут десятилетия (Фото)

Уникальный Региональный ландшафтный парк «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) привлекает посетителей в любое время года. В последние теплые дни осени сюда приезжают, чтобы пройтись по экологическим тропинкам и маршрутами полюбоваться осенними краевидами. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Встречает гостей Центрального отделения парка гордость сотрудников и одно из любимых мест для фотографирования отдыхающих – парк Юрского периода. Здесь расположены фигуры динозавров, которые были отреставрированы летом этого года.

Во время экскурсии по ландшафтному парку, знакомясь с местной природой, можно запечатлеть окаменевшие деревья, редкие растения и парковые скульптуры.

Вооруженный конфликт на Донбассе затронул и «Клебан-Бык». Об этом до сих пор свидетельствуют заброшенные окопы, траншеи и блиндажи. Последствия боевых действий контрастно выделяются на фоне живописного ландшафта заповедника. Специалисты говорят, что на восстановление природе понадобится не один десяток лет. После событий 2014 года территория «Клебан-Быка» была разминирована и безопасна для посещения.

Как сообщалось ранее, площадь РЛП «Клебан-Бык» составляет около 3 тыс. гектар. Сейчас парк обслуживают около 50 сотрудников. На территории есть водохранилище, на берегу которого создана рекреационная зона – здесь можно отдохнуть с компанией, пожарить шашлык, порыбачить, в теплое время искупаться. Здесь оборудованы беседки с мангалами, туалеты, пляжная зона. Цены – доступные.

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