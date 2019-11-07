Пенсии переселенцев и неподконтрольного Донбасса: Что предлагают правозащитники в новом законопроекте

Правозащитники доработали законопроект по выплате пенсий жителям Донбасса. «Донецкие новости» пообщались с одним из его разработчиков – экспертом по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасией Одинцовой, узнав об основных моментах документа, а также о том, почему так важно его принятие. Поговорили мы и с экспертом Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Евой Антоненко, пояснившей, почему данный законопроект вряд ли будет принят.

Долг государства растет с каждым днем

Как отметила Анастасия Одинцова, по состоянию на август 2014 года на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса было зарегистрировано 1 млн 278 тыс. пенсионеров.

«На сегодняшний день количество пенсионеров, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), составляет около 700 тысяч. Но лишь около 500 тысяч из них получают пенсии. Все остальные пенсионеры, которые не зарегистрированы как переселенцы, получать пенсию не могут, хотя имеют на это законное право», – подчеркивает Одинцова.

Она напомнила, что долг государства по невыплаченным пенсиям перед жителями неподконтрольных территорий по состоянию на июль 2018 года составлял 62,2 млрд грн: «Потому что как минимум полмиллиона пенсионеров с неподконтрольной Донетчины и Луганщины не получают положенных им выплат. Этот долг растет с каждым днем. Напомню, что согласно действующему законодательству Украины, пенсия является наследственным имуществом. Следовательно, долг по невыплаченным пенсиям государство вынуждено будет выплатить в любом случае – если не самым пенсионерам, то их наследникам».

Кроме того, для ВПЛ установлены дополнительные дискриминационные условия для получения ими пенсионных выплат.

Учитывая все это, правозащитники и предложили устранить недостатки в механизмах пенсионного обеспечения. В частности, установить законодательные основы для деятельности органов исполнительной власти в ситуации вооруженного конфликта, временной оккупации, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Давно назревшие нововведения

На сегодняшний день вопрос получения пенсий лицами, проживающими за линией разграничения, регулируется подзаконными нормативно-правовыми актами. Анастасия Одинцова подчеркивает, что это является нарушением Конституции Украины – согласно ее п. 6 ч. 1 ст. 92 формы и виды пенсионного обеспечения определяется исключительно законами Украины.

Именно поэтому в первую очередь в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предлагается ввести понятия «временно оккупированные территории» и «внутренне перемещенные лица».

Законопроектом, разработанным правозащитниками, предлагаются следующие нововведения.

Срок выплаты – без ограничений. Пенсии, не полученные в результате вооруженного конфликта, временной оккупации, ситуаций насилия, нарушений прав человека и природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, выплачиваются за весь срок без ограничений, в том числе наследникам (сейчас – лимит 3 года). Выплату задолженности предлагается реструкторизировать – часть суммы неполученной пенсии (более чем за 12 месяцев) выплачивать сразу, а остальную сумму – ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии. «Поскольку, учитывая долг государства в более 60 млрд грн, выплатить его одновременно, одним платежом, будет финансово невозможно», – комментирует эксперт по адвокации БФ «Право на защиту».

Потерянные данные восстанавливаются из реестра. «Если в результате оккупации были утрачены или повреждены документы, на основании которых должна назначаться пенсия (архивы с пенсионными делами остались на оккупированных территориях, а для оформления пенсий законодательством предусмотрено предъявление оригиналов документов), она рассчитывается на основании информации из реестра застрахованных лиц – и назначается на основе данных, имеющихся в Пенсионном фонде Украины (ПФУ)», – продолжает Одинцова.

Пенсия – без регистрации в качестве ВПЛ. Пенсионеры, проживающие на неподконтрольной территории, смогут реализовать право на пенсию без обязательной регистрации как внутренне перемещенное лицо. Сейчас по данным Минсоцполитики, в Украине зарегистрировано около 1,3 млн переселенцев, около 700 тысяч из которых – пенсионеры. При этом большинство из них не являются ВПЛ как таковыми, а оформили справку исключительно для получения пенсий. Сами же фактически проживают в «ДНР» или «ЛНР». «В результате нет возможности реально оценивать потребности переселенцев и формировать соответствующие проекты по решению проблем ВПЛ. Отвязка же получения пенсий от справки даст получить реальную картину по количеству ВПЛ», – уверена правозащитница.

Докупка стажа. Лица, достигшие пенсионного возраста, однако не отчислявшие страховые взносы в бюджет Украины (речь идет о проживающих на неподконтрольных территориях), могут докупить страховой стаж для оформления пенсии без применения санкций удвоения суммы единого взноса (ведь неуплата взносов произошла не по вине таких жителей Донбасса).

Увеличение периодичности идентификации. Предусматривается получение пенсий на подконтрольной территории с периодической (раз в 6 месяцев) идентификацией с целью предотвращения получения пенсий «мертвыми душами». На данный момент граждане, живущие на неподконтрольном Донбассе, вынуждены получать справку ВПЛ и каждые 2 месяца пересекать линию разграничения. Если не пересекли вовремя – действие справки аннулируется, выплаты, соответственно, приостанавливаются или прекращаются.

Именно эта ситуация «в два месяца» вызывает постоянные очереди на КПВВ: более 60% лиц, пересекающих линию разграничения, – люди пенсионного возраста. Кроме очередей это приводит к постоянным смертям людей пожилого возраста в районе пунктов пропуска.

«Нужно донести важность принятия данного законопроекта новоизбранным депутатам – всеми доступными средствами: с помощью медиа, публичных мероприятий, личных обращений. Если документ примут в следующем году, то вполне возможен пересмотр госбюджета. Но самое главное – понять следующее: этот законопроект, прежде всего, направлен на то, чтобы упростить процедуру выплаты пенсий, которые государство выплачивает и сейчас внутренне перемещенным лицам – то есть эти деньги уже заложены в бюджет. Другая история – с выплатой пенсий жителям ВНТ», – поясняет Анастасия Одинцова.

Законопроект правильный, но вряд ли будет принят

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Ева Антоненко, оценивая предложенные правозащитниками изменения, отметила мощную социальную составляющую законопроекта.

«Законопроект предполагает полное сохранение за пенсионерами, находящимися на оккупированных территориях, всех выплат, полагающихся по закону. Он направлен на решение практически всех вопросов, касающихся выплаты пенсий украинцам, оказавшимся по ту сторону линии разграничения: сохранения полного объема невыплаченной пенсии за пенсионером и возможности наследования этих денег; механизмов получения денег; возможности дополучения страхового стажа, если пенсионер достиг пенсионного возраста, находясь на неподконтрольной территории и не имея возможности платить налоги в бюджет Украины; реструктуризацию выплат для уменьшения нагрузки на государственный бюджет и т. д.».

В то же время Антоненко считает, что подобный ему законопроект вряд ли будет принят до начала реинтеграции неподконтрольных территорий и проведения там выборов по украинскому законодательству.

«Сейчас у нас при власти находится крайне прагматичная команда, которая старается урезать государственные расходы на социальную сферу и субсидии. По этой причине можно предположить, что фракция Зеленского в настоящих условиях законопроект не поддержит. Учитывая, что в бюджете на 2020 год на восстановление Донбасса и выплаты пенсий жителям оккупированных территорий не заложено ничего, в случае принятия законопроекта нормы, прописанные в нем, вероятнее всего, могут начать действовать с нового бюджетного периода», – считает эксперт.

Главными препятствиями для полной их реализации Антоненко называет значительно увеличивающиеся бюджетные расходы.

«Реальную окончательную сумму на сегодняшний день рассчитать сложно из-за недостаточности данных о количестве украинских пенсионеров, находящихся на оккупированных территориях. В любом случае, она будет выше озвучиваемых 62 млрд грн», – уверена представитель УИАМП.

Ева Антоненко напоминает, что в 2019 году дефицит пенсионного фонда составил 168 млрд грн, а на 2020 год прописан в размере 175 млрд грн, т.е. на 5,06 млрд больше. «Дополнительная нагрузка на бюджет будет требовать либо перераспределения расходной части бюджета в ущерб другим статьям, либо привлечения дополнительных средств в виде кредитов», – говорит эксперт.

Также, по ее мнению, не стоит сбрасывать со счетов реакцию «партии войны» и их симпатиков, которые могут пытаться раскачать ситуацию и помешать принятию законопроекта. «Чтобы минимизировать их давление, государство должно будет проводить грамотную информационную политику. По сути, в новые условия ментально придется интегрировать не только жителей оккупированных территорий, но и националистически настроенных граждан внутри страны, для чего будет необходима политическая воля первых лиц государства», – дополнила Антоненко.

Эксперт резюмирует, что в любом случае, решение по принятию данного законопроекта будет полностью лежать на фракции «Слуги народа», поскольку у них монобольшинство. А значит, и полнота ответственности за принимаемые (или не принимаемые) решения.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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