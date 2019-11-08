ВСУ запустят белую ракету в знак готовности начать разведение сил в районе Петровского

ВСУ сегодня в полдень запустят белую ракету в знак готовности начать разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе брифинга в Часов Яре (Донецкая обл.) заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

«Участок №3 не задевает населенные пункты. Богдановка, которая находится под контролем украинский войск, находится за границами участка, там проживают 7 гражданских лиц. Петровское находится под контролем оккупационных войск, и также – за границами участка [разведения сил и средств]», – отметил он.

«Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противнику о нашей готовности [к разведению сил и средств]. Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в который раз нарушил международные договоренности», – резюмировал командующий ООС.

Кравченко также заявил, что украинская сторона готова сегодня развести силы и средства в районе Богдановки и Петровского, но подтверждения со стороны «ДНР» пока нет.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00. В «ДНР» заявили, что готовы к этому 9 ноября.

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