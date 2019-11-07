Надоело смотреть на беспредел: Как экс-работник «прокуратуры ДНР» вернулся на подконтрольную Украине территорию

В 2014 году Сергей Лукьяненко выехал в Россию, поскольку в своем родном городе – в Константиновке (Донецкая обл.) не смог найти работу, а с 2015 года – работал в «прокуратуре ДНР».

«Пришлось ехать в Россию. Когда мы в России находились с женой, у жены подходил последний срок беременности, ей надо было скоро рожать. А там рожать никак, надо было возвращаться назад», – вспоминает мужчина.

По его словам, из-за этого семейная пара из России приехала в уже неподконтрольный украинским властям Донецк. «В Донецке также не нашлось работы, и мне Валерий Ходарев предложил устроиться в "генеральную прокуратуру ДНР". К концу 2015 года я туда устроился – в "правоохранительные органы ДНР"», – говорит Сергей.

«Там было много возбужденных "дел" – по "отжиму" машин, бизнеса. "Ваня Русский" ("экс-командующий гвардии ДНР" Иван Кондратов, – прим. ред.) – о том, как людям головы отрезал канцелярским ножом. При Захарченко на это глаза закрывали, он его "отмазывал". Когда Захарченко не стало – "приняли" этого человека. "Первую республиканскую гвардию" держал он – "начальник"... Доводим, например, "дело", у нас есть материалы, допустим, доказательства, а человека задержать нельзя», – отмечает он.

О программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» («На тебе чекають вдома») мужчина узнал от знакомого. «Мне надоело там находиться, смотреть на это все – на беспредел, хотелось домой вернуться. У меня знакомый выходил по программе этой. Он поддерживал связь, контакты, и я решил обратиться. Посмотрел, что с человеком все хорошо, мы списывались по WhatsApp», – пояснил свое решение вернуться на подконтрольную Украине территорию Сергей.

Домой в Константиновку Сергей выезжал через Россию: «Накануне моего выезда приехали и забрали табельное оружие, хотя оно всегда при мне находилось, как будто прошел какой-то слив информации. Пересекали "границу ДНР", тоже проблемы начались. Там я показал "удостоверение" и меня нехотя, но пропустили. Когда я выехал из "ДНР" в Россию, там все хорошо прошло, а дальше за мной началась погоня».

О том, что его преследуют, мужчине рассказали его друзья, которые остались работать в «прокуратуре ДНР».

«Была погоня, мы оторвались перед Ростовом, машину бросили, пересели на поезд, и на поезде поехали дальше. Нас задержали сотрудники ФСБ, посадили жену с ребенком в камеру, продержали больше трех часов. Со мной проводили допросы, отговаривали, чтобы я не пересекал границу [Украины]. После трех часов, по законодательству РФ, не имеют права меня больше задерживать. Я попросил украинского консула, тогда они только отпустили», – рассказал Сергей.

Сейчас Сергей Лукьяненко работает токарем и продолжает сотрудничать со Службой безопасности Украины. Мужчина рассказал об украинских пленных, которых удерживают в «подвалах» «ДНР»: «Когда я уезжал, было 10 человек, которых я даже в глаза не видел, их только доставили на "гауптвахту" № 08816, в "комендантский полк"».

Благодаря сотрудничеству с СБУ, уголовное дело в отношении Сергея Лукьяненко закрыли. «Дело заводили, но оно потом было закрыто. Я был освобожден – ни условного, ничего. Буквально, было одно судебное заседание и все», – сообщил он.

Как рассказала руководитель пресс-службы Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) могут быть освобождены от уголовной ответственности по программе «Тебя ждут дома», если они не совершали тяжких преступлений и добровольно обратились за помощью в СБУ.

«Участники НВФ, которые не совершали тяжких преступлений, не совершали преступлений против человечности, не принимали участие в захвате админзданий и в боевых действиях, имеют право быть освобожденными от уголовной ответственности», – сообщила она.

Напомним, программа СБУ «Тебя ждут дома» («На тебе чекають вдома») работает в Украине с 2015 года. По этой программе 284 человека на сегодня уже освобождены от уголовной ответственности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!