Зеленский подписал указы о кадровых изменениях в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Соответствующий указ подписан сегодня, 7 ноября.

«Назначить Носка Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины», – сказано в тексте указа №812/2019.

Фото: скриншот официального сайта президента Украины

Еще одним указом №813/2019 президент Украины сегодня уволил Богдана Тиводара с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Фото: скриншот официального сайта президента Украины

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