Без школы и с тремя магазинами: Как живут в поселке Соль (Фото)

Поселок Соль до 1999 года был отдельной административной единицей с населением до полутора тысяч жителей. Но после – поселок городского типа был упразднен, а территория присоединена к городу Соледару (Донецкая обл.). Таковым Соль остается и по сей день.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», Соль – это, прежде всего, поселок железнодорожников. Населенный пункт получил свое наименование от одноименной жд-станции, через которую идет транспортировка поваренной соли. Раньше основным потребителем была Россия, но последние 5 лет украинские соляники больше ориентируются на рынки стран Евросоюза.

Ухудшение ситуации в поселке наблюдалось все последние десятилетия: население сокращалось, инфраструктура также постепенно сворачивалась. Первым исчез клуб, затем библиотека, стратегическая военная база «депо на колесах», перевалочный пункт по изготовлению деревянной тары для сельхозпредприятий, закрылось отделение «Заготзерна». Свою роль сыграли и начавшиеся в 2014 году на Донбассе боевые действия.

Несмотря на прошедший повсеместно на Донетчине «референдум-2014», «ДНР» особо не задела Соль. Местные жители, не до конца понимая, что происходит, ходили на «голосование». Но здесь не было ни одного триколора – ни российского, ни «ДНРовского». С началом вооруженного конфликта поселок оказался в своеобразном политическом вакууме. Тем не менее, некоторые сольчане вступили в незаконные вооруженные формирования «ДНР», и выжившие из них сейчас скрываются либо в «республике», либо в России.

Если во время Второй мировой войны жд-станция Соль являлась важным стратегическим пунктом и за ее освобождение в течение 1943 года велись ожесточенные бои с фашистскими захватчиками, то противостояние 2014 года миновало поселок и станцию стороной. Здесь не разорвался ни один снаряд, не слышались выстрелы, и не было зафиксировано ни одного боевого столкновения.

Несмотря на это, одной из первых жертв конфликта стал местный активист, депутат Соледарского горсовета, работник ГП «Артемсоль» Иван Резниченко, ранее дважды баллотировавшийся на должность мэра Соледара. Резниченко пропал 21 июля 2014 года – в это время территория Соледарского горсовета формально еще была под влиянием «ДНР». Тело депутата было найдено лишь спустя полгода, 14 января 2015 года, в одной из соляных копанок Соледара. «Получил две пули в голову, ему перерезали горло, сбросили в копанку соляной шахты. Иван Резниченко имел огромный авторитет на предприятии. Также он был председателем партийной ячейки партии "Батькивщина". Человек имел активную жизненную позицию, поэтому был убит работниками этого же предприятия, откровенными сепаратистами. Заказ последовал от другого человека из города Горловки», – рассказывал в то время глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Правоохранители задержали 48-летнего члена НВФ «ДНР», подозреваемого в убийстве Резниченко. Задержанный сознался, что расправился с депутатом за его активную проукраинскую позицию.

Следующей жертвой войны стала сольчанка, проживавшая на тот момент в Краматорске. Она вместе с мужем погибла во время обстрела города в феврале 2015 года.

На начало 2014 года в Соли проживало около 700 жителей, сегодня их примерно 650 человек. Вынужденное переселение сыграло здесь двоякую роль. Среди новых сольчан есть переселенцы из горячих точек области. Но есть и те, кто покинул поселок около 5-ти лет назад: большинство из них обосновались в России. Часть уехавших вернулись обратно после освобождения Соледара.

Примерно половина жителей – пенсионеры. Трудоспособное население работает, в основном, на местных рудниках ГП «Артемсоль» и на железной дороге, некоторые ездят в райцентр – в Бахмут. Производственная сфера самого поселка представлена жд-станцией Соль и местным участком вагонного депо Лимана. В ремонте подвижного состава сейчас заняты 113 человек. Количество станционных работников немного меньше – 76 человек.

Торговая сфера населенного пункта – это три магазина. За последние 5 лет здесь исчезло почтовое отделение и вагонное депо (как самостоятельная единица), но была построена автобусная остановка и проведен интернет.

В Соли примерно 130 детей возрастом до 18-ти лет. Школьного образования в поселке нет, лишь дошкольное – в учебно-воспитательном комплексе № 23 в последние годы не набирают классы начальной школы, а лишь 2 группы дошкольников. Школьники же вынуждены выезжать на учебу в ближайший Соледар, где все сольские дети учатся в ОШ №13. Для их подъезда был выделен школьный автобус.

Культурный досуг молодежи здесь состоит из… возможности сесть в маршрутный автобус и доехать до Соледара, в котором имеется и Дворец спорта с бассейном, и Дом культуры, и различные кружки и секции. В самом поселке ничего такого давно уже нет.

Исполнительная власть здесь состоит из одного депутата Соледарского горсовета и трех председателей уличных комитетов, между которыми разделена вся территория поселка.

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