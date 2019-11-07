«Лисичанскводоканал» предупредили об отключении электроэнергии

ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО) в среду, 6 ноября, предупредило, что «Лисичанскводоканал» может быть обесточен в пятницу, 8 ноября, из-за долгов за электроэнергию.

Накануне, 5 ноября, Лисичанский городской совет выделил 1 млн грн «Лисичанскводоканалу», чтобы предотвратить отключение электроэнергии.

Как сообщила депутат Лисичанского городского совета Юлия Машута, мэр Лисичанска ведет переговоры с энергетиками, чтобы избежать отключения водоканала.

«Есть договоренности, что если будут гарантийные письма на оплату в 500 тыс. грн в этом месяце именно ЛЭО, то отключать предприятие от энергоснабжения не будут. Но сумма в 500 тыс. грн была оговорена давно – каждый месяц мы должны полмиллиона заплатить в счет старых долгов. И это не погашается тело долга – 168 млн грн, это идет в счет погашения штрафов и пени», – сказала она.

По ее словам, сумму в 500 тыс. грн «ЛЭО» должен выплачивать водоканал, а не горсовет из бюджета города. «Лисичанский городской совет выделяет помощь, когда у предприятия нет денег. Водоканалу придется заплатить эти деньги и до конца месяца аккумулировать не только 500 тыс. грн, ему еще нужно заплатить предприятию-энергопоставщику, который сейчас поставляет электроэнергию, это "Энера-Восток". То есть 3,5 млн грн текущих платежей, плюс 500 тыс. грн в счет старых долгов. Если эти деньги будут оплачены, никто нас отключать не будет», – рассказала Машута.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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