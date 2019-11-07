«Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: Обзор матча

В поединке 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играл с «Динамо» (Загреб). На экваторе группового турнира в активе обеих команд по 4 очка, а потому личное противостояние могло стать ключевым в борьбе за выход в плей-офф, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Две недели назад соперники сыграли вничью в Харькове (2:2). В сравнении с тем поединком Луиш Каштру сделал два изменения в стартовом составе, выпустив на правый фланг обороны бразильца Додо, а в полузащиту Виктора Коваленко вместо травмированного Коноплянки.

«Горняки» сразу постарались взять мяч под контроль и, несмотря на традиционно мощный прессинг соперника, первыми создали опасные моменты и быстро повели в счете. Сначала дальний удар Тайсона прошел рядом со штангой, а Тарас Степаненко головой замыкал подачу в штрафную, но не попал в створ. Но уже на 13-й минуте Алан Патрик по центру разогнал атаку и подключил справа Мораеса, тот подождал партнера и выкатил мяч на линию вратарской, откуда бразилец в касание пробил Ливаковича – 0:1! Хорваты бросились отыгрываться и сделали это так же довольно скоро. С попыткой Петковича справился Пятов, но на 25-й минуте Бруно после навеса справа продавил двоих оппонентов и головой воткнул мяч в сетку. Хозяева продолжали грузить штрафную «горняков» подачами с флангов в расчете на мощь своих форвардов, а футболисты «Шахтера» проводили скоростные выпады (Тайсон и Мораес забирались в офсайды) и обостряли дальними ударами Патрика (в блок и мимо ворот).

Второй тайм обе команды начали предельно осторожно, долгое время на поле было много позиционной борьбы, но почти не возникало опасных моментов. Нарушили это затишье загребцы: Леовац ворвался в штрафную, но его удар Пятов и Кривцов совместными усилиями перевели в перекладину. Гости ответили острым прострелом Тайсона и ударом Мораеса, который парировал голкипер. А главные события в матче развернулись в последние четверть часа. На 74-й минуте подопечные Луиша Каштру получили численное преимущество (за второе предупреждение был удален Моро) и тут же могли его реализовать, однако на удар Матвиенко с нескольких метров среагировал Ливакович. Впрочем, в большинстве «горняки» пробыли недолго, ведь уже на 79-й минуте вторую желтую и красную карточку увидел перед собой Марлос. А еще через несколько минут хорваты вышли вперед: Петкович прикрыл мяч для Иванушеца, тот ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. «Оранжево-черные» бросились спасать игру, но получили третий гол в свои ворота… Адеми замкнул прострел Ольмо. Это не был финал. На третьей компенсированной минуте Жуниор Мораес головой замкнул подачу Коваленко и сократил отрыв (2:3), а на последних секундах Феликс Брых после видеоповтора ставит пенальти в ворота «Динамо», Тете берется исполнять приговор и четким ударом приносит своей команде ничью!

3:3 – «Шахтер» совершает очередной невероятный камбэк и продолжает бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

10 ноября «горняки» в матче чемпионата Украины примут киевское «Динамо». Игра на ОСК «Металлист» стартует в 17:00.

«Динамо» (Загреб) – «Шахтер» (Донецк) – 3:3 (1:1)

Загреб, «Максимир», 28 316 зрителей

Голы: 0:1 Алан Патрик (23), 1:1 Петкович (25), 2:1 Иванушец (83), 3:1 Адеми (89), 3:2 Мораес (90+3), 3:3 Тете (90+8, пен.)

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко (Дентиньо, 86), Кривцов, Додо, Степаненко (Маркос Антонио, 90), Алан Патрик (Тете, 84), Коваленко, Тайсон (к), Марлос, Мораес

Удаления: Моро (74), Марлос (79)

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